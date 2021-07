Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Zeugen nach Kellereinbruch gesucht

Hilter (ots)

In der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Oststraße und brachen dort in zwei Kellerräume ein. Sie durchwühlten die Räume, erlangten jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut. Bewohner hörten gegen 03.20 Uhr verdächtige Geräusche, konnten jedoch keine verdächtigen Personen feststellen. Die Ermittler der Polizei in Dissen bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05421/921390 zu melden.

