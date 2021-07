Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Bäckerei in Kloster-Oesede von Einbrechern heimgesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Die Filiale einer Bäckerei in der Straße "Am Markt" geriet in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 04.15 Uhr, ins Visier von Einbrechern. Diese machten sich gewaltsam an der Schiebetür zu schaffen und gelangten anschließend ins Ladeninnere. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher bei ihrer Tat etwas erbeuteten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

