POL-HB: Nr.: 0101--Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung und Einbruch

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Fürther Straße Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 14.02.21, 3 Uhr

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Außenwand am Polizeirevier in Findorff. Die Polizei musste in der Nacht zudem zu einem Einbruch beim Statistischen Landesamt Bremen ausrücken. Die Polizei sucht Zeugen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Objektschutzkräfte stellten gegen 3 Uhr einen Schriftzug am Polizeirevier Findorff in der Fürther Straße fest. Unbekannte Täter hatten an der Außenfassade mit blau-grüner Farbe den Schriftzug "ACAB" großflächig angebracht.

Zur gleichen Zeit wurden Einsatzkräfte in die Bahnhofsvorstadt gerufen. Die Alarmanlage vom Statistischen Landesamt Bremen in der Straße An der Weide war abgelaufen. Unbekannte hatten eine Tür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Die Einbrecher suchten einen Wahlraum auf und verrichteten ihre Notdurft in einer Wahlkabine.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und fragt: Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

