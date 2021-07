Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Verkaufsstand von Dieben heimgesucht

Dissen (ots)

Ein Erdbeer-Verkaufsstand an der Bahnhofstraße geriet zwischen Samstagabend (18.30 Uhr) und Sonntagmorgen (08.25 Uhr) ins Visier von Dieben. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Inneren des Standes und stahlen mehrere Getränkeflaschen. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

