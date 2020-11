Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz- Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag (07.11.2020) in der Straße "Am Bahnbogen" sucht die Polizei einen flüchtigen Fahrzeugführer und Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen parkte eine 28jährige Norderstedterin ihren schwarzen VW Polo zwischen 15:15 und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug.

Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Beamten der Polizeistation in Henstedt-Ulzburg aufgenommen.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug geben können.

Hinweise sind an die Polizei in Henstedt-Ulzburg unter der Rufnummer 04193- 9913 -0 zu richten.

