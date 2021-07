Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Aufmerksamer Autofahrer meldet Trunkenheitsfahrt

Bramsche (ots)

Ein 37-Jähriger war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf dem Weg von Bramsche in Richtung Neuenkirchen, als er auf den Wagen vor ihm aufmerksam wurde, der starke Schlangenlinien fuhr. Er informierte die Polizei und folgte dem Fahrzeug. An der Einmündung Achmerstraße/Zum Kammweg gelang es dem 37-Jährigen sein Auto vor den Wagen zu stellen und verhinderte dadurch eine Weiterfahrt. Die alarmierten Beamten kontrollierten die 27-jährige Fahrerin und stellten fest, dass sie nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, woraufhin die Frau angab, dass sie am Vorabend Alkohol getrunken hätte. Der 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizisten stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher.

