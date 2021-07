Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Einbruch bei Pflegedienst

Bad Laer (ots)

In der Nacht zum Montag kam es am Kolkpfad zum Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster. Ein Büro wurde durchwühlt und einige Gegenstände entwendet. Teile des Diebesgutes wurden an der Bielefelder Straße kurz vor der Ortsgrenze zu Bad Rothenfelde aufgefunden, anderer Gegenstände zwischen dem alten Blitzer und der Fußgängerhochbrücke am Niedersachsenring in Bad Rothenfelde. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder sonst zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05421/921390 oder 05401/879500.

