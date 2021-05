Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelec-Fahrer und Unfallflucht

Hagen (ots)

Am Samstag (08.05.2021) ereignete sich in Hohenlimburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem PKW, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte und der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 18.00 Uhr befuhr der 31-jährige Hagener mit seinem Fahrrad den Gehweg der Straße Im Klosterkamp. Da er in einiger Entfernung vor sich Fußgänger erkannte, wechselte der Mann auf die Fahrbahn. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit einem von hinten kommenden PKW. In Folge dessen stürzte der 31-Jährige und verletzte sich leicht. Der Fahrer des weißen Transporters stieg aus, sprach kurz mit ihm und setzte seine Fahrt anschließend fort. Der Radfahrer sagte den Polizeibeamten, dass der Autofahrer circa 170 cm bis 175 cm groß, zwischen 30 und 35 Jahren alt und schlank war. Außerdem hatte er kurze, schwarze Haare und trug ein blaues Sporttrikot sowie eine blaue Jeanshose. Der Rettungsdienst brachte den Hagener in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Gegen den unbekannten Autofahrer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

