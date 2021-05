Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte randalieren auf Schulhof in Altenhagen - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch (05.05.2021) bis Donnerstag (06.05.2021) kam es zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter an einer Schule in Altenhagen. Ein 55-jähriger Mitarbeiter der Stadt bemerkte am Donnerstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, diverse Beschädigungen an dem Gebäude in der Funckestraße. Unbekannte hatten einen an der Hauswand befestigten Mülleimer verbogen, die Abdeckklappe eines Regenrohres abgerissen und Teile eines Türgriffs am Haupteingang abgebrochen. Außerdem rissen sie einen weiteren Mülleimer vollständig aus der Wandverankerung und brachen aus einem zweiten Regenrohr ein Verbindungsstück heraus. Diese Schäden waren nach Angaben des Zeugen gegen 14.30 des Vortages noch nicht vorhanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

