Polizei Bonn

POL-BN: Rheinufer/Nordbrücke: Zeugenaufruf erfolgreich - Angler meldeten sich bei Polizei

Meldung -4-

Bonn (ots)

Die Ermittlungen zu einer verdächtigen Feststellung, bei der ein Zeuge am Donnerstagabend (17.06.2021) eine Personengruppe am Rheinufer zwischen der Nordbrücke und dem Rheindorfer Hafen beobachtet hatte, sind beendet. Ein Beteiligter folgte am Montagabend dem Zeugenraufruf und meldete sich (21.06.2021) bei der Kriminalwache.

Siehe dazu auch unsere bisherigen Pressemitteilungen:

18.06.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4945940

18.06.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4946108

21.06.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4948006

Der Mitteiler schilderte glaubhaft, dass er zum Feststellungszeitpunkt mit vier weiteren Personen an der vom Zeugen genannten Stelle geangelt habe. Hierzu war die Gruppe mit fünf Motorrollern angereist, von denen zwei Anhänger mitführten. Diese sollen der Form nach Müllcontainern gleichen. Nach dem Angeln hätte man gegen 23:10 Uhr das Angelzeug in entsprechende Hüllen verpackt und zusammen mit Stühlen in die dafür zum Uferbereich geschobenen Anhänger geladen.

Am Dienstag überprüften Beamte des Kriminalkommissariats 11 die Angaben des Mannes. Im Rahmen dieser Ermittlungen ergaben sich - wie bisher auch - keine weiteren konkreten Hinweise auf eine Straftat.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell