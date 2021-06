POL-BN: Rheinufer/Nordbrücke: Polizei und Staatsanwaltschaft appellieren an Personengruppe, sich mit Ermittlern in Verbindung zu setzen - Meldung -3

Polizei Bonn

Nach dem Zeugenaufruf in den Medien sind bei der Polizei erste Hinweise zu einer Personengruppe eingegangen, die sich am Donnerstagabend, 17.06.2021, am Rheinufer zwischen der Nordbrücke und dem Rheindorfer Hafen aufgehalten haben soll. Im Zuge der bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben sich bislang keine weiteren konkreten Hinweise auf eine Straftat.

Ein Fußgänger hatte der Polizei am Donnerstagabend, 17.06.2021, mitgeteilt, dass er gegen 23:10 Uhr mehrere männliche Personen beobachtet habe, die einen leblosen Körper in einen Abfallcontainer gelegt hätten. Polizeibeamte fuhren noch am Abend zu der Örtlichkeit, konnten aber keine verdächtigen Personen oder einen Abfallcontainer feststellen.

Nach einer erneuten Befragung des Zeugen wurden am Freitagmittag der Uferbereich durch die Wasserschutzpolizei, einen Polizeihubschrauber und ein Sonarboot der DLRG abgesucht. Die Suche endete ergebnislos (siehe unsere Pressemeldungen vom 18.06.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4945940, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4946108).

Im Laufe des Wochenendes gingen bei den Ermittlern der Polizei Hinweise auf eine Gruppe männlicher Personen ein, die sich in den späten Abendstunden am Ufer aufgehalten haben soll. Diese hätten ihre Motorroller auf dem Leinpfad abgestellt. Ein Motorroller soll einen Anhänger, ähnlich eines Bollerwagens, gezogen haben. Konkrete Hinweise auf die Identitäten der Personen haben sich bislang noch nicht ergeben.

Daher bitten die Beamten erneut um Hinweise: Wer kann Angaben zu den Personen machen, die sich am Donnertag, zwischen 21 Uhr und 23:30 Uhr am Rheinufer unterhalb des Leinpfades in Höhe der Kläranlage aufgehalten haben? Wer kann Hinweise zu einer männlichen Person geben, die an seinem Motorroller zeitweise einen Anhänger mitführt und am vergangenen Donnerstagabend unterwegs gewesen ist? Wo fehlt in Bonn-Castell oder in Grauheindorf eventuell ein dunkler Abfallcontainer?

Die Polizei und Staatsanwaltschaft appellieren eindringlich an alle Personen, die sich am Donnerstag, 17.06.2021, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 23:30 Uhr am Rheinufer unterhalb des Leinpfades in Höhe der Kläranlage aufgehalten haben, sich zur Aufklärung des Sachverhaltes mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung zu setzen.

