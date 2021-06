Polizei Bonn

POL-BN: Aktionswoche vor dem Start der Sommerferien - Polizei berät vor Ort zum Thema "Sicher in den Urlaub"

Bonn/Meckenheim/Bad Honnef (ots)

Am heutigen Montag (21.06.2021) startet die Bonner Polizei die Aktionswoche "Sicher in den Urlaub". Unsere Präventionsspezialisten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz beraten vor dem Start der Sommerferien in NRW am 05. Juli in dieser Woche zu dem Thema. Heute noch bis 14 Uhr steht das Polizei-Mobil auf dem Bonner Münsterplatz.

Vorsicht schon bei der Buchung

Damit der Urlaub nicht endet, bevor er überhaupt beginnt, ist es wichtig, bereits bei der Planung & Buchung achtsam zu sein. Insbesondere dann, wenn Sie ihre Ferien über das Internet buchen. Dort versuchen Betrüger nämlich immer wieder über gefälschte Verkaufsportale, sogenannte Fake-Shops, Produkte oder Dienstleistungen wie zum Beispiel Flugreisen, zu verkaufen. Die Produkte werden dabei von den Betrügern allerdings nur zum Kauf per Vorkasse angeboten und sind in Wahrheit gar nicht existent. Haben die Opfer bezahlt, ist das Geld in der Regel weg.

Ferienzeit ist Einbruchszeit

Leerstehende Häuser und Wohnungen sind einfache und beliebte Ziele für Einbrecher. Die meisten Einbrüche lassen sich allerdings durch die richtige Prävention verhindern. Schließen und verriegeln Sie alle Fenster und Türen. Lassen Sie Ihr Haus nach Möglichkeit durch eine Person des Vertrauens betreuen und für einen belebten Eindruck sorgen, d.h. Briefkästen und Mülltonnen leeren lassen und die Rollladen bedienen.

Sicher zum und am Urlaubsort

Nicht nur vor Reisebeginn, sondern auch auf dem Weg zum Urlaubsort gilt es wachsam zu sein. Bei kurzen Stopps zum Tanken oder an Raststätten reicht Dieben oftmals eine kurze Abwesenheit aus, um Wertsachen aus dem Fahrzeug zu stehlen oder sogar damit wegzufahren. Auch in Bussen und Bahnen sollten Sie ihr Gepäck immer im Auge behalten.

Egal ob auf dem Campingplatz, auf Kreuzfahrt, im Ferienhaus oder im Hotel, vermeiden Sie es auch dort Ihre Wertsachen offen rumliegen zu lassen. Nutzen Sie, falls vorhanden, Services wie einen Hotelsafe. Achten Sie außerdem beim Verlassen des Hotelzimmers, dem Ferienhaus beziehungsweise der Ferienwohnung oder dem Camper darauf alles abzuschließen.

Orte an denen sich viele Touristen aufhalten sind oftmals auch beliebte Anlaufstellen für Taschendiebe. Verstauen Sie Ihre Wertsachen deshalb immer so, dass diese nicht leicht für Langfinger zu erreichen sind.

Polizeimobil berät vor Ort - Termin und Standorte

-22.06.2021 von 10-14 Uhr Bonn-Bad Godesberg, Theaterplatz -23.06.2021 von 10-14 Uhr Bonn-Beuel, Rathausvorplatz -24.06.2021 von 10-14 Uhr Meckenheim, Neuer Markt -25.06.2021 von 10-14 Uhr Bad Honnef, Hit Markt

Ein Flyer zu dem Thema der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes befindet sich im Anhang zu dieser Pressemitteilung.

