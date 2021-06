Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (20.06.2021) beendete eine Streifenwagenbesatzung der Wache Innenstadt die Trunkenheitsfahrt eines 26-Jährigen.

Der Mann war gegen 02:30 Uhr auf der Straße Am Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Rabinstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Thomas-Mann-Straße wendete er seinen Seat Leon auf der Fahrbahn, indem er über die durchgezogene Linie fuhr und bog anschließend nach rechts in die Unterführung zur Herwarthstraße ein. Dabei überfuhr der 26-Jährige einen Bordstein.

Die Polizeibeamten unterzogen den Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle. Ein dabei durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille.

Dem 26-Jährigen wurde anschließend auf der Wache Innenstadt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat 1 Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

