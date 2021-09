Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorrollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Freitag, 10.09.2021, kurz nach 20.30 Uhr, wurden mehrere Jugendliche im Bereich der Mozartschule in Ludwigshafen-Rheingönheim gemeldet, welche offensichtlich mit "getunten Motorrollern" in diesem Bereich herumfahren würden. Nachdem eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 an der Örtlichkeit eintraf, konnte ein Jugendlicher auf einem Motorroller fahrend festgestellt werden. Außerdem trug der Jugendliche keinen Helm. Bereits beim Erkennen der Polizeistreife beschleunigte der Rollerfahrer seinen Motorroller stark und flüchtete in Richtung Ortsmitte Rheingönheim. Die Polizeistreife folgte den Mann mit Sondersignalen und gab ihm außerdem Anhaltesignale, welche der Jugendliche missachtete und durch verschiedene Straßen in Rheingönheim fuhr. Im Gewerbegebiet Mörschgewanne wurde der Sichtkontakt zu dem Jugendlichen verloren. Der Flüchtige konnte nicht mehr angetroffen werden.

Der oben genannte Motorroller konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Hintergründe der Flucht sind noch nicht geklärt. Weitere Ermittlungen folgen.

