Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandstiftung in der Kropsburgstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 10.09.2021, gegen 18.00 Uhr, wurde ein Bündel Papier in einem Briefkastenschlitz, welcher sich in der Wohnungstür befindet, vorsätzlich in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch mehrere Nachbarn des betreffenden Appartements bemerkt und noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen gelöscht. Durch die Feuerwehr wurde die betreffende Wohnungstür aufgebrochen. Im Inneren der Wohnung konnte der 38jährige Bewohner angetroffen werden, welcher nicht verletzt war. Da das Feuer schnell gelöscht wurde, entstand lediglich an der betroffenen Wohnungstür ein Schaden durch den Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell