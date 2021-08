Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfallflucht nach Parkrempler

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagabend, zwischen 18:40 - 19:05 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße am Hauptbahnhof Schifferstadt geparkter, blauer VW-Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen silbernen oder weißen Pkw gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell