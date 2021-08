Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Mal Kennzeichendiebstahl - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 07.08.2021 kam es im Zeitraum von etwa 07 - 16 Uhr zu einem Diebstahl des hinteren KFZ-Kennzeichens an einem PKW der Marke Peugeot, welcher durch seinen Besitzer in der Hammstraße am Bahnhof Süd in Frankenthal abgestellt worden war.

In der Nacht vom 06.08.2021 auf den 07.08.2021 kam es zu einem Diebstahl beider KFZ-Kennzeichen eines PKW der Marke Renault, welcher durch seinen Besitzer auf dem Parkplatz der Sporthalle Am Kanal in Frankenthal abgestellt worden war.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell