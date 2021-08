Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, bog eine 42-jährige Autofahrerin von der Salierstraße in die Kugelfangstraße ab. Hierbei stieß die Frau mit einer in der Kugelfangstraße in Richtung der Einmündung zur Salierstraße fahrenden 52-jährigen Radfahrerin zusammen. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin, welche keinen Helm trug, leichte Verletzungen an der Hand, sowie eine Platzwunde am Kopf zu. Zur Behandlung wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus verbracht.

