Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsmasche gescheitert

Speyer (ots)

Mal wieder einen Betrugsversuch mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" unternahmen Unbekannte am Donnerstag gegen 13:00 Uhr bei einer 65-Jährigen. Der Betrüger am Telefon gab sich als Kommissar aus und behauptete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und nun Zeugen gesucht werden. Der Anrufer wollte zudem wissen, ob der Mann der 65-Jährigen zu Hause ist. Nachdem sie dies verneinte, meldete sich die Geschädigte bei der Polizei.

Die Polizei rät, keinerlei Informationen am Telefon herauszugeben, insbesondere ihre Vermögensverhältnisse betreffend. Beenden Sie sofort das Gespräch und verständigen Sie die richtige Polizei. Suchen Sie hierzu die Telefonnummer selbst heraus.

