POL-PDLU: Rotlicht missachtet, Radfahrerin verletzt

Speyer (ots)

Das Rotlicht einer Lichtsignalanlage in der Wormser Landstraße missachtet hat am Donnerstag um 16:20 Uhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer, der in Richtung Schifferstadter Straße unterwegs war. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Viehtriftstraße zur Kollision mit einer 51-jährigen Radfahrerin, die von der Viehtriftstraße nach links in die Wormser Landstraße abbiegen wollte. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

