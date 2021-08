Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Geschäftsräume

Speyer (ots)

Gleich zwei Einbrüche wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Speyerer Innenstadt begangen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Kunstwerkstatt in der Korngasse und entwendeten Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch kam es in ein Hotel in der Schwerdstraße. Hier stahlen die Unbekannten einen Tresor ebenfalls mit Bargeld. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einer Gaststätte in der Windthorststraße. Hier gelangten die Täter glücklicherweise nicht in die Räumlichkeiten. Ein Sachschaden entstand dennoch.

Die Schadenshöhen stehen bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen:

Wer hat im Zeitraum von 04.08.2021, 20:00 Uhr bis 05.08.2021, 14:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schwerdstraße, der Windthorststraße und der Korngasse beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell