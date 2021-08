Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Wagnerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 64-jährige Radfahrer bog nach rechts von der Schubertstraße in die Wagnerstraße ab, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines aus der Wagnerstraße kommenden Pkw und kollidierte mit diesem. Die 70-jährige Fahrerin des Wagens fuhr allerdings auch zu weit in der Mitte und hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot. Der Radfahrer verletzte sich leicht am Bein, benötigte jedoch keine Behandlung. An Pkw und Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden.

