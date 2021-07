Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleinkind wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kaarst (ots)

Am Dienstag (06.07.) ereignete sich gegen 19 Uhr in Kaarst an der Blücherstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Zweijähriger verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger Kaarster mit seinem Golf die Hubertusstraße in Richtung Stefanstraße, als im Einmündungsbereich der Blücherstraße unvermittelt von links ein zweijähriger Junge auf seinem Tretroller die Straße kreuzte. Der 61-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Kind.

Dieses wurde dabei schwer verletzt und musste anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Autofahrer, seine Beifahrerin und die Mutter des Kindes blieben unverletzt, standen aber unter Schock. Bei dem versuchten Ausweichmanöver wurde zudem ein weiteres, auf der rechten Seite geparktes Auto beschädigt.

Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell