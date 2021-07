Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall im morgendlichen Berufsverkehr - Drei Autos beteiligt

Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (6.7.), gegen 8 Uhr, waren Polizei und Rettungskräfte in Liedberg im Einsatz. Auf der Bundesstraße 230 (B 230) Ecke Dycker Straße / Schelsener Straße waren drei Autos kollidiert. Nach ersten Ermittlungen vor Ort hatte eine 18-jährige VW Tiguan Fahrerin beabsichtigt, vom Schelsener Weg auf die B 230 abzubiegen. Hierbei stieß sie mit dem vorfahrtberechtigten Fahrer eines VW Passats zusammen, der die Bundesstraße aus Richtung Mönchengladbach kommend nach Neuss befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Passat zudem noch gegen einen an der Dycker Straße verkehrsbedingt wartenden VW Caddy geschleudert.

Bei dem Unfall erlitten zwei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen.

Die Autos mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Polizei sperrte für die Maßnahmen vorübergehend einzelne Fahrbahnteile der B 230 und leitete den Berufsverkehr ab.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

