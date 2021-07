Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert Schwerverletzten

Kaarst (ots)

Am Montag (05.07.) kam es auf der Neersener Straße (L390) in Kaarst zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 19 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes die Straße in Fahrtrichtung Neuss. Nach ersten Erkenntnissen wollte er hinter der Kreuzung Neersener Straße/Siemensstraße um 180 Grad wenden, um in die andere Richtung zu fahren. Dabei stieß er mit einem Motorradfahrer zusammen, der mit seiner KTM auf die Neersener Straße abgebogen war und auch in Richtung Neuss fahren wollte.

Dabei wurde der 20-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell