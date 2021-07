Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Einbrecher von heimkehrenden Hausbewohnern offenbar gestört

Kaarst (ots)

In der Nacht zu Dienstag (06.07.), gegen 1:18 Uhr, alarmierten Anwohner der Adlerstraße die Polizei. Sie hatten zunächst einen offensichtlichen Einbruchsversuch in ihr Haus bemerkt und waren zeitgleich auf einen Mann aufmerksam geworden, der sich vor dem Haus hinter geparkten Fahrzeugen versteckte, um kurz darauf zu Fuß in Richtung Dreeskamp zu flüchten. Zunächst nahm ein Zeuge selber die Verfolgung auf, informierte später aber die Polizei, die zeitnah die Fahndung übernahm.

Gemäß der Zeugenbeschreibung suchten die Beamten nach einem großgewachsenen Mann, der - mit Ausnahme seiner weißen Sportschuhe - komplett dunkel gekleidet war.

Die Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg, deshalb sucht das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 weitere Zeugen, die mögliche Hinweise auf den verdächtigen Mann geben können, der sich in der Nacht zu Dienstag im Wendehammer der Adlerstraße aufhielt (Telefon: 02131 300-0).

Einbrecher haben keine Zeit. Oft dauert das Eindringen in Wohnhäuser nur wenige Minuten, denn mit jeder weiteren steigt das Entdeckungsrisiko für die ungebetenen Besucher. Deshalb rät die Polizei: "Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen Riegel vor!". Einbruchshemmende Technik an Türen und Fenstern erschwert den Langfingern die Arbeit massiv und bewegt sie in fast der Hälfte aller registrierten Fälle zur Aufgabe. Wer sein Heim schützen will, bekommt kostenlose und herstellerneutrale Informationen bei den Experten für Einbruchschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss (Beratung zu Bürodienstzeiten und individuelle Termine unter 02131 300-0). Besuchen Sie auch das Angebot der Polizei im Internet https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell