Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrunkener stürzt mit E-Roller

Neuss (ots)

Am Sonntagmorgen (4.7.), gegen 9 Uhr, nahmen Polizisten einen Unfall an der Oberstraße in Höhe "Platz der Deutschen Einheit" auf.

Ein 29-Jähriger war mit einem Leih-E-Roller gestürzt und hatte sich Kopfverletzungen zugezogen, die eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machten.

Zum Unfallhergang ermittelt inzwischen das Verkehrskommissariat der Polizei und schließt auch einen Zusammenhang mit der offenbar erheblichen Alkoholisierung des Gestürzten nicht aus.

Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

