POL-NE: Mobiltelefon aus Lieferfahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Am Freitag (02.07.), gegen 11:15 Uhr, hielt ein 26-Jähriger mit seinem kleinen Elektro-Lieferfahrzeug eines Lebensmittelhändlers an der Schulstraße in Neuss und verließ für einen kurzen Zeitraum den Wagen. Das Zeitfenster von ein paar Minuten reichte Unbekannten aus, um das Mobiltelefon aus dem Inneren des Dienstfahrzeugs zu entwenden.

Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

