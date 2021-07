Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Geldautomatensprengung in Dormagen-Horrem - Hubschrauber fahndet nach mutmaßlichem Fluchtfahrzeug mit Klever Kennzeichen

Dormagen (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 03.07.2021, 04:20 Uhr, von der Geldautomatensprengung in Dormagen-Horrem.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (03.07.) kam es um 02:43 Uhr zu mehreren Detonationen an einem Geldautomaten in Dormagen-Horrem.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute mit einem dunklen Kombi mit Klever Städtekennung (KLE-) in Richtung Autobahn 57 / Köln. Am Tatort an der Lübecker Straße zeugten eine stark beschädigte Fassade eines Supermarktes und ein völlig zerstörter Geldautomat vom brachialen Vorgehen der Täter.

Eine sofortige Fahndung der Polizei, an der sich auch ein Hubschrauber beteiligte, verlief bislang ohne Erfolg.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

