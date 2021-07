Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche aus PKW entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (02.07.), in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr, hatte eine Grevenbroicherin ihren VW Polo auf einem Parkplatz an der Erlenstraße abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, musste sie feststellen, dass jemand die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen hatte. Zudem war ihre Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet worden. Sie erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell