Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei registriert einige Einbruchsversuche und vollendete Taten am Wochenende

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Sonntag (4.7.) stellten Anwohner der Friedrichstraße in Grevenbroich-Kapellen Hebelmarken an ihrer Wohnungseingangstür fest. Offenbar scheiterten die Einbrecher jedoch bei ihrem Versuch und flüchteten ohne zuvor in die Räumlichkeiten gelangt zu sein.

In der Nacht von Samstag (3.7.), 21 Uhr, auf Sonntag (4.7.), 1 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Jüchen-Hochneukirch. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen. Was sie erbeuteten, muss noch geklärt werden.

Am Freitag (2.7.) verschafften sich Diebe tagsüber, zwischen 11:15 und 18 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Gladbacher Straße in Neuss-Vogelsang. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend stahlen sie Schmuck und Bargeld und flüchteten unerkannt.

Einen weiteren versuchten Einbruch registrierte die Polizei am Freitagvormittag (2.7.) an der Grimlinghauserbrücke in Neuss-Gnadental. Hebelspuren an der Terrassentür eines Hauses zeugen von dem ungebetenen Besuch.

In Meerbusch-Büderich versuchten Einbrecher am Freitag (2.7.), zwischen 7:45 und 15:30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Moerser Straße einzubrechen. Sie beschädigten die Wohnungstür konnten diese aber offensichtlich nicht überwinden.

Ebenfalls am Freitagnachmittag (2.7.), gegen 15:30 Uhr, stellte ein Anwohner der Schillerstraße im Neusser Dreikönigenviertel Einbruchspuren an der Tür seines Hauses fest. Auch in diesem Fall war es den Tätern offenbar nicht gelungen, in die Wohnräume einzudringen.

In Neuss-Uedesheim waren Täter an der Rheinfährstraße aktiv. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (1.7.) und Freitagvormittag (2.7.), verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ob sie beute machten, ist bislang noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die im Zusammenhang mit einer der geschilderten Taten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 Kontakt aufzunehmen.

Die ganz überwiegende Anzahl von erfolglosen Einbruchversuchen macht deutlich, dass Täter von ihrem Vorhaben ablassen, wenn ihnen Türen und Fenster zu viel Widerstand bieten und sie durch den zeitlichen Mehraufwand riskieren, bei ihrem Tun entdeckt zu werden. Deshalb empfiehlt die Polizei technische Sicherungen zum Einbruchschutz und berät hierzu auch kostenlos interessierte Wohnungs- und Hauseigentümer (02131 300-0). Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

