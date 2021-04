Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti in Waldrach

Waldrach (ots)

Im Zeitraum vom 28.03.21 bis 11.04.21 kam es in der Ortslage Waldrach wiederholt, vornehmlich an den Wochenenden, zu diversen Sachbeschädigungen durch Graffiti-Farbschmierereien. Es wurde immer wieder die Signatur "Reyes" neben diversen anderen Schmierereien aufgesprüht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0 oder mail: pischweich@polizei.rlp.de.

