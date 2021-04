Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren geparkten Fahrzeugen durch Zerkratzen

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 15.April.2021 und Samstag, den 17.April.2021 kam es zur Sachbeschädigung an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Layenstraße und Wingertstraße in Idar-Oberstein. Durch unbekannte Täter wurden die Fahrzeuge vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und verursachten einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben können oder etwaige Wahrnehmungen gemacht haben, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781 561-0 in Verbindung zu setzen.

