Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Taxi verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 64-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend, 13. April 2021, bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt verletzt worden. Der Bochumer war gegen 22.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Sellhorststraße unterwegs. Als er über die kreuzende Ringstraße fuhr, kollidierte er mit dem Taxi eines 57-jährigen Gelsenkircheners. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell