Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener kommt von Straße ab - mehrere Autos beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener hat bei einem Unfall in Ückendorf mehrere Autos beschädigt. Am Dienstagnachmittag, 13. April 2021, wurden die Beamten um 14.55 Uhr zur Hattinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gerufen. In Höhe der Virchowstraße war ein 40-Jähriger mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei schob er fünf dort geparkte Autos ineinander. Der Gelsenkirchener blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein eigener und einer der geparkten Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief beim 40-Jährigen negativ. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell