Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Windschläg - Frontalzusammenstoß

OffenburgOffenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagmorgen auf der K5366. Eine 72-jährige Ford-Lenkerin befuhr gegen 10 Uhr die Straße "Breitfeld" von der B3 kommend in Richtung Ebersweier, als sie in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. In der Folge stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 72-Jährige hierbei leicht verletzt und darauf durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war die K5366 vollgesperrt.

