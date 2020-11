Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit Luftgewehr geschossen

Kehl (ots)

Weil eine Streitigkeit zwischen einem 32 Jahre alten Mann und seiner Partnerin außer Kontrolle geriet, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Kehl. Dem Mann wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin am Montagnachmittag nicht nur mit der Faust geschlagen zu haben, sondern in den eigenen vier Wänden auch mit einem Luftgewehr geschossen zu haben. Das Diabolo-Geschoss schlug allerdings in der Wand ein, sodass hierdurch niemand getroffen wurde. Nachdem mehrere Streifenbesatzungen sich gegen 17:10 Uhr Zutritt zu der Wohnung im Stadtgebiet verschafft haben, ließ sich der 32-Jährige ohne Widerstand vorläufig festnehmen. Er musste die Wohnung verlassen und muss nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen. Das Luftgewehr wurde sichergestellt und zusätzlich Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

