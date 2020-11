Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Nordstadt - Bei Diebstahl erwischt, Polizisten beleidigt und verletzt

OffenburgOffenburg (ots)

Einem Ladendetektiv ist es am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Okenstraße gelungen, eine mutmaßliche Diebin dingfest zu machen. Der Angestellte konnten gegen 16:40 Uhr beobachten, wie eine 33-Jährige Zigaretten und zwei Getränkedosen entwendete und scheinbar, ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen, das Geschäft verlassen wollte. Sie hatte ihre Rechnung jedoch ohne das geschärfte Auge des Personals gemacht und wurde bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg abseits der Verkaufsfläche festgehalten. Ein Fluchtversuch der Frau sowie Schläge gegen den Detektiv waren vergebens. Bei der Klärung des Sachverhalts zeigte sich die Mittdreißigerin auch gegenüber der Streifenbesatzung äußerst unkooperativ. Sie beleidigte die Gesetzeshüter nicht nur, einem Polizisten warf sie gar einen Schlüsselbundes ins Gesicht, sodass dieser eine Platzwunde davontrug. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde bei der 33-Jährigen ein Atemalkoholwert von etwa 1,5 Promille festgestellt. Ihr stehen nun Anzeigen wegen des Verdachts eines versuchten räuberischen Diebstahls, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ins Haus.

/sb

