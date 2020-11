Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

HausachHausach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind kam es am Montagnachmittag gegen 13:10 Uhr in der Hauptstraße. Mutmaßlich beim Versuch die Fahrbahn zu überqueren, lief der Junge einem 34-jährigen Ford-Fahrer seitlich gegen das Auto. Hierbei wurde er leicht verletzt und wurde durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Ford entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell