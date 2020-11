Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Auto in Flammen

Der Brand eines Fahrzeugs in der Meisenstraße rief am Montagabend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Mehrere Anwohner meldeten gegen 23:30 Uhr, dass dort ein Auto in Flammen stehen soll. Der in Vollbrand stehende und schon seit längerer Zeit dort abgestellte Wagen wurde daraufhin durch die Wehrleute aus Willstätt abgelöscht. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser bestand nicht. Erkenntnisse zur Brandursache liegen bislang keine vor. Eine mutwillige Entzündung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben daher Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

