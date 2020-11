Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Unter Drogeneinfluss

KuppenheimKuppenheim (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau wurde am Montagabend einem 23-Jährigen und seinem 28-jährigen Beifahrer zum Verhängnis. Die Ordnungshüter führten gegen 22:35 Uhr in der Murgtalstraße eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durch, in deren Verlauf sich Anhaltspunkte für vorangegangen Drogenkonsum bei dem 23-jährigen Fahrer ergaben. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv, sodass durch die Polizeibeamten eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte bei dem 28-jährigen Beifahrer eine kleine Menge Rauschgift aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel wurden durch die Polizisten beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Beide erwarten nun unangenehme Post von der Staatsanwaltschaft.

