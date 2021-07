Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen und den Fahrer eines Elektromobils nach Unfallflucht

Neuss (ots)

Ein 49-jähriger Radfahrer erstattete Anzeige bei der Polizei. Er gab an, am Samstag (3.7.), gegen 15:30 Uhr, den Fahrradweg neben der Erft vom Schloß Reuschenberg kommend in Richtung Erftmündung entlanggefahren zu sein. Wenige hundert Meter vor der Autobahnunterführung habe er beabsichtigt, an einem Mann in einem Elektrofahrzeug beziehungsweise -rollstuhl vorbeizufahren. Plötzlich scherte das Elektromobil aus und der Radfahrer stürzte in Folge einer Notbremsung. Anschließend bat der Radler seinen Unfallgegner das Eintreffen der Polizei, zwecks Verkehrsunfallaufnahme abzuwarten. Doch der etwa 45 bis 50 Jahre alte Mann am Lenker des Elektromobils zeigte sich damit nicht einverstanden. Nach Angaben des Anzeigenerstatters fuhr er einfach los und streifte dabei noch das Bein des 49-Jährigen.

Der Unfallflüchtige soll mit einer Gruppe von Leuten unterwegs gewesen sein. Das mit Versicherungskennzeichen versehene Elektrofahrzeug soll die Farbe Bordeaux gehabt haben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht den beschriebenen Unfallbeteiligten sowie einen offenbar unbeteiligten Zeugen, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war und sich nach dem Befinden des gestürzten 49-Jährigen erkundigte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

