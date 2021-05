Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Auto und Radfahrerin kollidieren - eine leicht verletzte Person

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Straße "Im Buschgewann" an der Kreuzung zur Marktstraße. Eine 50-Jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Straße "Im Buschgewann" unterwegs, als sie beim links abbiegen auf den Parkplatz einer Apotheke eine 59-Jährige entgegenkommende Radfahrerin übersah und mit ihr kollidierte. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

