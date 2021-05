Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: E-Bike aus Fahrradkeller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Handschuhsheim aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Handschuhsheim ein hochwertiges E-Bike. Der Geschädigte stellte das E-Bike der Marke Rail 5 SX am Mittwoch, gegen 19 Uhr verschlossen im Fahrradkeller des Anwesens in der Trübnerstraße ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr den Abstellort wieder aufsuchte, war das E-Bike verschwunden. Auf welche Weise der Täter in den Kellerraum gelangte, ist derzeit unklar. Der Wert des E-Bike wird mit rund 4.500 Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell