Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Raubüberfall auf EDEKA-Markt; Täter zu Fuß flüchtig; Fahndung mit 15 Streifenwagen bislang ohne Ergebnis; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Donnerstagnachmittag mitten im Ortskern von Schriesheim einen Einkaufsmarkt.

Der Mann betrat gegen 15.45 Uhr den EDEKA-Markt in der Bismarckstraße, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und flüchtete mit Bargeld in noch unbekannter Höhe zu Fuß in Richtung Kirchstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit 15 Streifenwagen verlief bislang ohne Ergebnis.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; Jeans, dunkle Sturmhaube. Er trug eine prägnante, hellbeige Kapuzenjacke.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter und/oder dessen Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

