Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Landwirte protestieren vor Aldi-Zentrallager

LingenLingen (ots)

Am Montag und Dienstag haben eine Vielzahl von Landwirten vor dem Zentrallager der Firma Aldi Nord demonstriert. Diese trafen sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr vor dem Lager Am Seitenkanal und blockieren die Hauptzufahrt des Firmengeländes. Die Polizei zählte vor Ort bis zu 85 Traktoren und 100 Personen. Die Versammlung fand parallel als Unterstützungsaktion zu der Demonstration vor dem Aldi-Lager in Hesel im Landkreis Leer statt. Nach der Veröffentlichung eines Pressestatements des Aldi-Konzerns am Dienstagabend verließen die Landwirte mit ihren Traktoren gegen 21.40 Uhr das Zentrallager. Die Demonstration verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Die Landwirte zeigten sich kooperativ. Verkehrsbehinderungen wurden rund um den Einsatzort nicht festgestellt.

