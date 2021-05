Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg:Junger Mann in seiner Wohnung überfallen; vier Jugendliche wegen des Verdachts des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, sich gemeinsam Zutritt zur Wohnung eines 19-Jährigen im Stadtteil Bergheim verschafft zu haben, um dort verschiedene Wertgegenstände unter Drohungen und Gewalthandlungen zu erbeuten.

Als die Jugendlichen am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr die Wohnung des Geschädigten betreten hatten, sollen sie sogleich mit Fäusten auf diesen eingeschlagen haben. Unter dem Vorhalt eines Messers soll er überdies zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Um ihren Forderungen weiteren Nachdruck zu verleihen, sollen die Täter weiter auf das Opfer eingeschlagen haben. Dabei soll auch ein Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen sein.

Während die später Beschuldigten die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten, gelang es dem Geschädigten in einem günstigen Moment, aus seiner Wohnung zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Anschließend wurde er zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Im Rahmen der sofort mit mehr als zehn Streifen eingeleiteten Fahndung wurden drei der vier Tatverdächtigen bereits kurz nach der Tat in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen. Teile der Beute sowie der Tatmittel konnten im Umfeld der Festgenommenen gesichert werden. Der Vierte des räuberischen Quartetts wurde am Mittwochvormittag in seiner Wohnung angetroffen und ebenfalls festgenommen. Noch in der Nacht wurde die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zur Spurensicherung am Tatort eingesetzt. Das Jugenddezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstagvormittag wurden die vier Beschuldigten der Ermittlungs-richterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden gegen alle Beschuldigte Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen und in Vollzug gesetzt. Anschließend wurden die Beschuldigten in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell