POL-HRO: Sicher unterwegs auf zwei Rädern

Rostock (ots)

Das Fahren mit dem Fahrrad wird immer beliebter, besonders die Nutzung von Pedelecs als Alternative zum herkömmlichen Fahrrad gewinnt an Attraktivität. Doch da diese sehr schnell beschleunigen können, will auch der sichere Umgang mit ihnen gelernt sein. Die Rostocker Polizei und Verkehrswacht planen kostenlose Sicherheitskurse für SeniorInnen.

Seit vielen Jahren gestalten die Rostocker Polizei und die örtliche Verkehrswacht gemeinsam Veranstaltungen rund um das Thema "Sicher Radfahren". Die Durchführung der Radfahrausbildung für Schüler der vierten Klassen im Verkehrsgarten hat in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock lange Tradition. "Durch unsere Arbeit mit den Schülern bewegen sie sich sicherer im Straßenverkehr und erkennen besondere Gefahrensituationen. Unser Ziel ist es, die Ausbildung ständig mit aktuellen Themen rund um das sichere Verhalten im Straßenverkehr zu erweitern.", schildert Polizistin und Präventionsberaterin Dana Grundmann. Nun soll ein weiteres Angebot hinzukommen. Zukünftig sollen auch SeniorInnen im Umgang mit dem Pedelec geschult werden. Geplant ist das Angebot für Anfang des nächsten Jahres. Durch die Corona-Pandemie mussten die Planungen zeitweise unterbrochen werden.

Rolf Thiel von der Rostocker Verkehrswacht berichtet, welche Besonderheiten beim Fahren im Straßenverkehr Pedelecs mit sich bringen. "Im Gegensatz zum E-Bike kann das Pedelec nicht ausschließlich über den Motor angetrieben werden. Nur wenn der Fahrer in die Pedale tritt, kann er durch den Motor unterstützt werden." Pedelecs sind zudem deutlich schwerer als herkömmliche Fahrräder und werden bis zu 25 km/h schnell. Daher ist der Bremsweg auch länger als bei herkömmlichen Fahrrädern. Bei einer "Sicherheitsbremsung" zeigen die Präventionsberater und die Verkehrswacht den Fahrenden, wann sie rechtzeitig bremsen und wie sie sich in einer Gefahrensituation sicher verhalten. Innerhalb des Parcours üben die Teilnehmenden ebenfalls das Anfahren, Abbremsen und generell, das Gleichgewicht zu halten. Rolf Thiel, der selbst passionierter Pedelec-Fahrer ist, tauschte sich während der Online-Schulung "Mobil bleiben, aber sicher!" zusammen mit zahlreichen Akteuren der Verkehrswachten aus ganz Deutschland über die Möglichkeiten der Fahrtrainings mit älteren Pedelec-Fahrenden aus. Diese Erkenntnisse sollen in die Konzeption mit einfließen.

Aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Situation musste für eine Vielzahl von Viertklässlern die schulische Radfahrausbildung abgesagt werden. Daraufhin wird es ein Ferienangebot zum Radfahren in den Sommerferien 2021 geben. Das Projekt wird durch die örtliche Verkehrswacht in Kooperation mit dem Sachbereich Prävention der Polizei und der Jugendverkehrsschule initiiert. Ergänzt wird die Radfahrprüfung durch Projekttage in den Schulen und im Verkehrsgarten mit einem Fahrradparcours für den sicheren Umgang mit dem Fahrrad. Die teilnehmenden Kinder trainieren praktische Elemente der Radfahrausbildung, um den Herausforderungen des Straßenverkehrs sicher und eigenständig begegnen zu können.

Anlässlich des Aktionstags "sicher.mobil.leben" richtet die Polizei heute den Blick auf Radfahrende im Straßenverkehr und ihre Sicherheit. Gleichzeitig beginnen ab heute im Zuge der Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben!" die Verkehrskontrollen im Monat Mai mit dem Fokus auf "Zweiradfahrer im Straßenverkehr".

