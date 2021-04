Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen am Rostocker Holbeinplatz

Rostock (ots)

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Nachmittag, gegen 14.45 Uhr verletzten sich die jeweiligen Fahrzeugführer leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Der 65-jährige Fahrer eines Pkw Seat befuhr die Hamburger Straße in Richtung Werftdreieck. Hinter ihm fuhr der 77-Jährige mit einem Pkw Kia. Beide passierten die Kreuzung am Holbeinplatz, als ihm ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen entgegenkam, der nach links in die Karl-Marx-Straße einbog. Aus diesem Grund bremste der 65-Jährige sein Fahrzeug ab und der 77-Jährige fuhr mit seinem Auto hinten auf. Die Verkehrsunfallbeteiligten räumten mit ihren Pkw selbstständig die Kreuzung und informierten die Polizei. Die Fahrzeugführer wurden mittels Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Der Pkw Kia war nicht mehr fahrbereit, verlor Flüssigkeiten und wurde abgeschleppt. Mitarbeiter der Feuerwehr und der Stadtentsorgung reinigten die Fahrbahn. Hierbei kam zu einer kurzzeitigen halbseitigen Sperrung der Straße.

Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Beide Fahrzeugführer sind deutscher Herkunft.

