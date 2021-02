Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeuge auf Pflastersteine aufgebockt

53879 Euskirchen (ots)

Ein Autohändler war in der Zeit von Samstag (14 Uhr) bis Montagmorgen (8.15 Uhr) das Ziel von Einbrechern. Sie betraten das Gelände an der Roitzheimer Straße und entwendeten an vier Fahrzeugen die kompletten Felgensätze. An zwei Fahrzeugen wurden zudem die Scheiben der Fahrertür eingeschlagen. Durch das unprofessionelle Aufbocken der Fahrzeuge (auf Pflastersteine) entstand ein hoher Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Der Wert der entwendeten Felgen nebst Reifen wurde auf einige tausend Euro beziffert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell